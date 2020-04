Bình Thuận: Điều tra vụ băng nhóm hỗn chiến, một người chết

Liên quan đến vụ hỗn chiến dẫn đến một người chết, 5 người bị thương ở H.Hàm Tân, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, do có mâu thuẫn từ trước, tối 26.4, T. (con của một chủ cây xăng ở Hàm Tân) dẫn một nhóm người từ xã Tân Đức kéo đến đâm một người trong nhóm của Nguyễn Viết Thanh Hải (31 tuổi, biệt danh Tý “được”, trú KP2, TT.Tân Minh) bị thương.

Một đàn em của T. lái ô tô BS 86H - 0791 lao thẳng vào xe máy do Tý "được" cầm lái, cán gãy chân một người trong nhóm của Tý “được”.

Một lát sau, băng nhóm của Tý “được” truy đuổi băng nhóm của T. để trả thù. Khi đến địa bàn xã Tân Đức, hai băng nhóm đụng mặt, lao vào nhau ẩu đả.

Hậu quả vụ hỗn chiến khiến Nguyễn Viết Thanh Hải (Tý "được") bị thương nặng. Khi người dân đưa Hải đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong. Vụ xô xát còn làm nhiều người của cả hai bên bị thương do xô xát nhau bằng dao, mã tấu

Trước đó, chiều 25.4, hai băng nhóm này đã xảy ra xung đột và đã xô xát nhưng do công an địa phương nắm được tình hình nên can thiệp kịp thời.

Theo một lãnh đạo huyện Hàm Tân, vụ hỗn chiến khiến một người chết, 5 người bị thương ở xã Tân Đức là vụ việc hết sức nghiêm trọng. Huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.