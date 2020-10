Bắt được kẻ cắt trộm cáp điện 3 pha của sân bay Cát Bi

Ngày 16.10, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, vào ngày 11.10, tại khu vực gầm cầu Võ Nguyên Giáp (Q.Dương Kinh, Hải Phòng), Công an Q.Dương Kinh kết hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã bắt được Nguyễn Văn Vượng (28 tuổi, ngụ xã Đồng Hướng, H.Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), là đối tượng đã cắt trộm dây điện 3 pha ở sân bay Cát Bi . Lực lượng công an cũng đã thu được tang vật là 100 m dây điện lõi đồng, 1 kìm cộng lực, 1 dao.

Đến 8 giờ 30 ngày 7.10, nhân viên phòng kỹ thuật hạ tầng của sân bay Cát Bi lại phát hiện một số đoạn dây cáp 3 pha của sân bay bị cắt trộm.

Theo cơ quan chức năng, có 60 m cáp điện 3 pha và 50 m dây tiếp địa của các tủ điện điều khiển đèn chớp số 10, 11, 14 và 15 bị lấy đi. Các đoạn dây bị mất đều là loại cáp 3 pha lõi đồng, kích thước 4 x 25 mm.

Để ngăn chặn kẻ gian phá hoại, trộm cắp đường dây cung cấp điện đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động hàng không tại sân bay Cát Bi, Văn phòng Ủy ban An ninh hàng không đã đề nghị Bộ Công an, Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TP.Hải Phòng chỉ đạo điều tra vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an TP.Hải Phòng ngay sau đó đã vào cuộc và bắt được nghi phạm.