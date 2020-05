Bắt được nghi phạm truy sát 2 vợ chồng tình cũ sau 8 giờ gây án

Ngày 8.5, thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đến 21 giờ tối 7.5, đơn vị này phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bắt được Nguyễn Doãn Vạn (54 tuổi, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), nghi phạm gây ra vụ án mạng làm 1 chết và 1 bị thương nặng.