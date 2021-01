Bắt giam 2 cán bộ bán rừng phòng hộ

Chiều ngày 21.1, thông tin từ Công an H.Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Phùng Diệu (Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ H.Kỳ Sơn) và ông Nguyễn Hồng Lĩnh (Phó Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An) để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ