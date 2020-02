Bắt giam 2 'siêu' trộm đồ thờ tự ở các đình, nhà thờ, di tích tại Huế

Thông tin từ Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) ngày 17.2 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 ' siêu' trộm Trần Hữu Chí (35 tuổi) và Lê Viết Tửu (cùng trú ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, ngày 11.2, tại niệm Phật đường Lang Xá Bàu (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) xảy ra vụ mất trộm hơn 51 triệu đồng. Công an thị xã Hương Thủy vào cuộc điều tra và xác định nghi can trộm là Trần Hữu Chí.

Quá trình điều tra, Chí khai thêm Tửu là đồng phạm. Cả hai đi xe máy đến các nhà thờ, đình làng, di tích… thăm dò và chọn những nơi sơ hở trong việc chăm nom, bảo vệ để “ra tay” trộm tài sản mang đi bán tiêu xài.

Tài sản mà hai 'siêu' trộm này lấy gồm tiền mặt, lư đồng , chuông đồng, bình gốm sứ… Hiện một số cổ vật, đồ thờ cúng, tài sản do Chí, Tửu trộm đã được Công an thị xã Hương Thủy thu hồi. Công an thị xã Hương Thủy đang tiếp tục điều tra, phối hợp với công an các địa phương liên quan mở rộng, điều tra làm rõ vụ án.