Bắt giam bị can treo bánh mì trên xe máy đi từ TP.HCM về Vũng Tàu làm lây Covid-19

Ngày 27.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Vũ Tiến Giang (47 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người . Bị can Giang chính là người treo bánh mì trên xe máy đi từ TP.HCM về Vũng Tàu làm lây Covid-19 mà Thanh Niên từng đưa tin.