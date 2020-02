Bắt giam con bạc chứa súng đạn, hung khí tại nhà riêng

Chiều tối 11.2, thượng tá Hà Thế Xuyên, Phó trưởng công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Công Vinh (49 tuổi, ở KP.Ngọc Tam, P.Điện An, TX.Điện Bàn) để điều tra về tội “đánh bạc”.

Trước đó, trưa 28.12.2019, Vinh cầm cái chơi xóc đĩa ăn thua bằng tiền cùng 6 người khác tại khu vực bãi đất trống thuộc KP.Ngọc Tam thì bị Công an TX.Điện Bàn phát hiện, lập biên bản.

Trong năm 2019, Vinh 2 lần bị Công an TX.Điện Bàn xử lý vi phạm hành chính về hành vi “ đánh bạc trái phép ” vào các ngày 17.4 và 24.5, nhưng vẫn tái phạm.

Đáng chú ý, theo thượng tá Xuyên, qua công tác xác minh, nghi ngờ Vinh tàng trữ vũ khí quân dụng tại nhà riêng, nên ngày 7.2 đơn vị đã tiến hành khám xét.

Tại đây, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn su (bên trong có hộp tiếp đạn 6 viên); 60 viên đạn các loại, 1 hộp tròn bằng kim loại (bên trong có 302 viên đạn bi); 2 gậy bóng chày, 4 cây kiếm, 12 bình khí loại dùng cho súng bắn đạn bi.