Bắt giam đại úy công an ‘tiếp sức’ bị can tại trại tạm giam Bình Thuận

Đại úy Lê Minh Sơn (34 tuổi) là cán bộ cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam Công an Bình Thuận, bị khởi tố, bắt giam về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 355 Bộ luật hình sự.

Cục điều tra của Viện KSND tối cao điều tra bước đầu xác định, đại úy Sơn đưa điện thoại di động cho một số bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam công an Bình Thuận, để gọi điện về cho gia đình. Từ ngày 28.4 đến ngày 29.6, Sơn đã cho các bị can đang bị tạm giam gọi điện thoại về cho người thân nhiều lần, mỗi lần gọi điện người nhà của các bị can này phải chi cho Sơn số tiền từ 5 đến 15 triệu đồng. Số tiền này đều được chuyển vào tài khoản của vợ Sơn. Tổng số tiền mà người nhà của các bị can đang bị tạm giam chuyển cho vợ Sơn lên đến hơn 90 triệu đồng.

Đặc biệt, trong số các bị can được Sơn “giúp đỡ” có cả Nguyễn Viết Huy (tức Huy “nấm độc”, một tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm vừa trốn trại) và Nguyễn Văn Nưng. Cả Huy và Nưng đều dùng cưa sắt (được đưa từ ngoài vào) cưa cửa buồng giam trốn trại giam, sau đó bị truy nã toàn quốc và bị bắt lại. Trước đó, ngày 11.7, Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án hình sự về tội “thiếu trách nhiệm để người bị bắt, bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành phạt tù trốn”. Hiện Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đang mở rộng điều tra vụ án.