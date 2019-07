Bắt được Huy 'nấm độc', tội phạm đặc biệt nguy hiểm vừa trốn trại

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Bình Thuận xác định Huy đang lẩn trốn tại TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Với sự phối hợp của công an địa phương, các chiến sĩ trinh sát của Công an Bình Thuận ập vào căn phòng trọ mà Huy đang lẩn trốn bắt gọn khi Huy đang ngủ.

Như vậy sau 3 ngày phát lệnh truy nã toàn quốc hai bị can trốn khỏi trại tạm giam (Nguyễn Viết Huy và Nguyễn Văn Nưng), Công an đã bắt lại được Huy "nấm độc", còn Nguyễn Văn Nưng vẫn đang bỏ trốn.

Huy “nấm độc” (33 tuổi, hộ khẩu thường trú P.Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, Bình Thuận, nơi ở KP.14, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết) vừa thi hành xong án tù 9 năm. Khi ra tù lại nghiện ma túy và buôn bán ma túy.

Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an Bình Thuận bắt quả tang Huy khi đang tàng trữ 2 kg ma túy vào ngày 6.5.