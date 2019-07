Truy nã hai bị can đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi trại tạm giam ở Bình Thuận

Chiều 1.7, thượng tá Lê Trung Thành, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, đã ký lệnh truy nã toàn quốc đối với hai bị can đã trốn khỏi trại giam vào tối ngày 30.6.

Một bị can bị truy tố tội giết người, một bị can khác vừa bị bắt về hành vi tàng trữ, mua bán 2 kg ma túy vừa trốn khỏi trại tạm giam công an tỉnh Bình Thuận.

Hai bị can bị truy nã đặc biệt là Nguyễn Viết Huy (tức Huy “nấm độc”, 33 tuổi, hộ khẩu thường trú P.Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, Bình Thuận, nơi ở KP.14, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết). Huy “nấm độc” vừa ra tù được vài ngày đã buôn bán ma túy và mới bị công an Bình Thuận bắt quả tang khi đang tàng trữ 2 kg ma túy vào ngày 6.5.

Bị can Nguyễn Viết Huy, tức Huy "nấm độc"

Bị can thứ hai là Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, trú KP.4, thị trấn Liên Hương, H.Tuy Phong, Bình Thuận). Nưng bị Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận bắt giam ngày 10.2.2017 về tội giết người. TAND tỉnh vừa tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo này nhưng đã trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT để điều tra bổ sung.

Theo tin ban đầu, tối ngày 30.6, khi các cán bộ kiểm tra Phòng giam số 5, Trại tạm giam Công an Bình Thuận (đóng ở P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết) thì phát hiện hai bị can trên đã cưa cửa sắt trốn khỏi phòng giam. Cơ quan công an đã tổ chức truy tìm, sau đó phát lệnh truy nã hai bị can trên.