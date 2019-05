Bắt giữ Huy 'nấm độc' với 2 kg ma túy, có thu giữ súng đạn

Vào lúc 4 giờ ngày 6.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận (PC04) triệt phá một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với tang vật hơn 2 kg ma túy

Theo điều tra ban đầu của PC04, đường dây này do Nguyễn Viết Huy (biệt danh “nấm độc”, 34 tuổi, ở khu phố 14, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) trực tiếp thực hiện và cầm đầu.

Công an đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở của Huy, thu giữ tổng cộng hơn 2 kg ma túy tổng hợp; 59 viên thuốc lắc (tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng). Ngoài ra, công an còn thu giữ được tại nơi ở của Huy 2 khẩu súng bắn đạn cao su và đạn chì; hơn 40 triệu đồng và một ô tô 4 chỗ BS 86A - 099.70.

Ảnh do Công an cung cấp Ngoài ma túy đá, còn có 59 viên thuốc lắc

Theo thông tin từ Công an Bình Thuận, từ năm 2011, Huy đã móc nối, cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ TP.HCM về Bình Thuận, hoạt động có tổ chức, chặt chẽ và tinh vi, khiến công an khó phát hiện.

Cũng theo hồ sơ của công an, ngày 21.6.2011, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Bình Thuận) đã lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây ma túy của Huy, bắt khởi tố 10 bị can. Riêng Nguyễn Viết Huy bị TAND tỉnh Bình Thuận xử 9 năm tù giam.