Mật phục, bắt nam thanh niên bắn súng cao su vào các phương tiện qua quốc lộ

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip có độ dài hơn 30s, ghi lại cảnh 1 nam thanh niên ngồi trong quán nước được cho là tại ven quốc lộ 21B, đoạn qua địa phận xã Trung Lương (huyện Bình Lục, Hà Nam), dùng súng cao su bắn vật cứng vào các phương tiện di chuyển qua quốc lộ này.

Clip được nhiều người quan tâm, chia sẻ nhanh chóng và gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng.

Chiều 8.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Trung Lương (huyện Bình Lục), cho biết trong ngày hôm nay (8.1), đơn vị liên tục nhận được điện thoại của các báo đài hỏi thông tin, phản ánh về vụ việc trên, tuy nhiên đơn vị vẫn chưa nhận được thông tin trình báo từ phía người dân, tài xế.

“Ngay trong buổi sáng cùng ngày, đơn vị đã cử đoàn đi xác minh, rà soát quanh địa bàn để nắm bắt thông tin, làm rõ vụ việc. Nếu đúng có sự việc như vậy, chúng tôi sẽ phối hợp xử lý nghiêm trường hợp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông”, ông Tiến nói.

Liên quan đến vụ việc, trung tá Doãn Thái Hòa, Trưởng Công an huyện Bình Lục (Hà Nam), cho biết khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí, Công an huyện đã cử 1 đoàn cán bộ xuống hiện trường xác minh và truy tìm nam thanh niên kể trên. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào tối 7.1 tại ngã tư xã An Nội tiếp giáp với xã Trung Lương.

"Theo những người có mặt tại quán, nam thanh niên này không phải người địa phương. Tối nay, đơn vị sẽ cho mật phục để tóm gọn đối tượng này, nếu xuất hiện", trung tá Hòa thông tin.