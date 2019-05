Ngăn nạn ma túy 'tấn công' người trẻ, TP.HCM chỉ đạo hàng loạt nhiệm vụ 'nóng'

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở TP.HCM.

Phức tạp tình hình tội phạm ma túy

Đánh giá của UBND TP.HCM cho thấy tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn chưa có chiều hướng giảm, vẫn diễn biến phức tạp theo hai chiều thẩm lậu ma túy từ nước ngoài về TP.HCM tiêu thụ, và trung chuyển sang nước thứ ba; tiếp tục xu hướng gia tăng số vụ mua bán, vận chuyển và sử dụng các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần và xuất hiện nhiều loại ma túy mới.

Trong các đường dây lớn bị khám phá đều có yếu tố xuyên quốc gia, mua bán cả heroin lẫn ma túy tổng hợp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán ma túy ngày càng chuyên nghiệp, chặt chẽ hơn, tổ chức thành đường dây khép kín, thường xuyên thay đổi nơi cất giấu và phương thức giao, nhận ma túy - tiền.

Theo UBND TP.HCM, công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hiệu quả chưa cao, phần lớn người nghiện ma túy và gia đình người nghiện chưa tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, số người nghiện ma túy trên địa bàn có hồ sơ quản lý tăng. Số người nghiện mới có xu hướng trẻ hóa và sử dụng nhiều loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp (ma túy đá) rất nguy hiểm và diễn biến phức tạp.

Số đối tượng sử dụng ma túy có tiền án tiền sự tăng, nhiều đối tượng sử dụng ma túy sau đó gây ra các loại án xâm phạm nhân thân, xâm phạm sở hữu với tính chất liều lĩnh, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố cũng như công tác quản lý, điều trị cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Trần Tiến Một con nghiện thản nhiên tiêm chích ma túy dưới chân cầu Chà Và (Q.5) mà PV Thanh Niên chụp được trong năm 2018

Truy trách nhiệm người đứng đầu

Trước tình hình trên, UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành, quận huyện tăng cường rà soát, phân loại và quản lý người nghiện ma túy, đặc biệt là người nghiện ma túy tổng hợp trên địa bàn.

UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an quản lý chặt chẽ địa bàn, xác định địa bàn phức tạp, đối tượng tội phạm hoạt động liên quan đến ma túy, liên tục tổ chức truy quét, phát hiện, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm ma túy, các đối tượng lợi dụng mạng internet để giới thiệu, mua bán, khuyến khích sử dụng ma túy.

Công an TP.HCM cần tăng cường quản lý hoạt động tại các vũ trường, nhà nghỉ, quán bar, lễ hội âm nhạc… không để xảy ra tình trạng lợi dụng để tổ chức sử dụng ma túy. Đẩy mạnh công tác phát hiện và lập hồ sơ xử lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định. Quản lý chặt chẽ đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng, đối tượng đang giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Thường xuyên rà soát, lập hồ sơ quản lý và báo cáo thống kê định kỳ hàng năm về người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy, nhất là số người sử dụng ma túy tổng hợp ở TP.HCM.

Sở LĐ-TB-XH phối hợp khảo sát và triển khai mô hình hỗ trợ, tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy ở TP.HCM; thực hiện cập nhập cơ sở dữ liệu quản lý người nghiện ma túy ở TP.HCM qua mạng internet (khi có chỉ đạo của T.Ư).

UBND TP.HCM cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, công tác phòng, chống HIV/AIDS, không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm hoặc bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm lộng hành.

UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM trong việc quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, không để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, địa phương quản lý; trong việc thực hiện các chỉ tiêu do UBND TP.HCM giao về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Địa phương, đơn vị nào để tình hình phức tạp kéo dài, gây dư luận bức xúc trong nhân dân thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.