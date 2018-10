Tội phạm ma túy vì sao ngày càng táo tợn ?

Vùng trũng tiêu thụ, trung chuyển ?

Lý giải thực trạng này, nhiều ý kiến cho rằng hiện nay có tình trạng các băng nhóm tội phạm sử dụng VN như trạm trung chuyển ma túy qua một nước thứ ba.

Một trong những biểu hiện khá rõ của thực tế này, là việc các lực lượng chức năng Quảng Bình vừa triệt phá vụ vận chuyển hơn 308 kg ma túy tổng hợp từ Lào vào VN. Cụ thể, ngày 12.10, trên QL1 đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy (H.Lệ Thủy), tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện ô tô bán tải 86C-091.02 vi phạm tốc độ nên dừng kiểm tra. Hai người đàn ông trên xe bất ngờ bỏ chạy, để lại chiếc xe cùng 12 bao lác màu xanh chứa 300 túi ni lông đựng hơn 308 kg ma túy dạng đá. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng vào cuộc, quyết liệt truy bắt được một trong hai nghi phạm là Xệng Vàng (quốc tịch Lào, trú bản Phôn Xạ Ạt, H.Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay), nghi phạm còn lại là A Chinh (22 tuổi, quê ở Đắk Nông) vẫn đang bỏ trốn. Xệng Vàng khai vận chuyển thuê số ma túy này từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng, với khoản tiền công 10.000 USD. Nhiều khả năng số ma túy “khủng” này từ Lào qua cửa khẩu Hà Tĩnh, đưa vào Đà Nẵng rồi đi một nước thứ ba. Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, người trực tiếp chỉ đạo cuộc vây bắt nghi phạm, đánh giá với hơn 308 kg ma túy, khi đến tay người tiêu thụ thì trị giá có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng và gây ra không biết bao nhiêu hệ lụy.

Vụ bắt giữ Xệng Vàng diễn ra trên tuyến QL1, nhưng còn một “mặt trận” rất nhức nhối về ma túy là tuyến biên giới Việt - Lào từ Hà Tĩnh trở vào. Như ở Quảng Trị, thời gian gần đây ma túy ngoại biên cũng liên tục tràn về với nhiều chuyến hàng “khủng” bị bắt giữ, chủ yếu từ 2 cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa), La Lay (H.Đakrông) cùng nhiều đường tiểu ngạch. Các vụ bắt giữ cứ nối tiếp nhau “xô đổ” kỷ lục về lượng hàng vận chuyển. Chỉ trong vòng 1 tuần (từ 11 - 17.9), lực lượng phòng chống ma túy của Biên phòng Quảng Trị đã bắt 3 “trùm” ma túy: Somvang Latsavong (35 tuổi, trú H.Sonabuly, Savanakhet, Lào) với 114.000 viên ma túy và Lăm Phon (42 tuổi), Thông Xay (34 tuổi, cùng trú Thà Khẹc, Khăm Muộn, Lào) với tang vật 200.000 viên ma túy. Cả 2 nhóm buôn ma túy đều xuất phát từ phía Lào và điểm đến heroin luôn là VN...

Xệng Vàng tại cơ quan Công an Quảng Bình

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, nhận định lượng tang vật ma túy tăng “phi mã” do có sự thay đổi về địa bàn cung cấp nguồn hàng. Trước đây, nhóm buôn ma túy thường sản xuất hàng ở Trung Quốc và Myanmar rồi chuyển về Thái Lan, Lào, VN...; nhưng gần đây chúng đưa nguyên vật liệu, máy móc về sản xuất tại Lào. “Hãy thử tưởng tượng 200.000 viên ma túy lọt qua biên giới, tỏa đi khắp nơi trong cả nước thì sẽ khủng khiếp như thế nào”, đại tá Phương nói.

Qua nước thứ 3, lợi nhuận tăng 3, 4 lần

Theo quy định hiện hành, người mua bán trái phép từ 100 gr heroin , cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA có thể bị tử hình. Thế nhưng, bọn tội phạm ma túy vì lợi nhuận khủng nên bất chấp luật pháp, số lượng ma túy mỗi vụ ngày càng tăng đến chóng mặt. Đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn do Phan Hữu Hiệu (Hiệu "chuột", 48 tuổi, quê Nghệ An, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) cầm đầu, bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an triệt phá ngày 11.7 là một ví dụ. Hiệu “chuột” đứng ra móc nối với các đối tượng buôn ma túy có máu mặt ở Campuchia, Lào để mua ma túy mang về VN tiêu thụ. Theo lời trinh sát C04, để qua mắt các lực lượng chức năng, Hiệu luôn vẽ ra đường đi nhiều chặng, lắt léo. “Chẳng hạn, Hiệu thường xuất phát từ TP.HCM bay ra Nha Trang, từ Nha Trang đi ô tô ra TP.Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng đến các cửa khẩu ở miền Trung như Cầu Treo (Hà Tĩnh), Lao Bảo (Quảng Trị), Cha Lo (Quảng Bình)... rồi qua Lào giao dịch. Giao dịch ở Lào xong, Hiệu trực tiếp mang ma túy qua cửa khẩu, sau đó cho đàn em nhận hàng chở vào Đà Nẵng rồi mới tập kết ở TP.HCM”, một trinh sát cho biết.