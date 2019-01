Hàng chục ngàn người nghiện ma túy chưa được phát hiện, quản lý

Năm qua, Công an TP.HCM đã điều tra, khám phá 1.511 vụ, bắt 3.174 người, thu giữ 105,271 kg heroin; 662,694 kg ma túy tổng hợp; 76,386 kg cần sa; 24 khẩu súng... Công an TP.HCM đã khởi tố 1.322 vụ với 1.530 bị can.