Trung tướng Lê Đông Phong: ‘Kiên quyết không để hình thành các băng nhóm tội phạm’

Báo cáo tại buổi gặp mặt, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2018, Công an TP.HCM đã triển khai thực hiện có hiệu quả, chỉ thị mệnh lệnh công tác nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững trật tự an toàn xã hội. tin liên quan 6 ngày ra quân, 'cú đấm thép' 363 xử lý 18 vụ vi phạm pháp luật

Công an TP.HCM cũng liên tiếp phát động, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường kiểm tra hành chính đối với các tuyến, khu vực trọng điểm, khu vực dịch vụ kinh doanh có điều kiện, tụ điểm kinh doanh dịch vụ giải trí như vũ trường, quán bar, cửa hàng cầm đồ, khách sạn…

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, năm 2018, phạm pháp hình sự trên địa bàn TP.HCM tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm năm thứ 4 liên tiếp; ghi nhận xảy ra 4.576 vụ (giảm 223 vụ so với năm 2017), đã điều tra khám phá 3.405 vụ, bắt 3.818 nghi can.

Cũng theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, tuy phạm pháp hình sự giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong đó, đáng chú ý là tội phạm ngày càng trẻ hóa, manh động, tính chất cường độ bạo lực ngày càng gia tăng, đối tượng sử dụng ma túy ngày càng tăng... Các tội phạm do mâu thuẫn sau khi sử dụng rượu bia, ma túy còn xảy ra nhiều; xuất hiện phương thức thủ đoạn tội phạm đan xen giữa các yếu tố về hình sự, ma túy, kinh tế, đặc biệt núp bóng doanh nghiệp, liên kết vùng miền thể hiện sự đối phó tinh vi.

ẢNH: MẠNH TRƯỜNG Lực lượng Công an TP.HCM thường xuyên ra quân trấn áp tội phạm

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đánh giá tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp là nguyên nhân gây ra nhiều loại tội phạm khác. Ông Quang cho biết trong năm 2018, Công an TP.HCM đã điều tra, phá 1.511 vụ tội phạm ma túy, bắt 3.174 nghi can, thu giữ 105,271 kg heroin, 662.694 kg, 230.787 viên và 365 ml ma túy tổng hợp các loại, 24 khẩu súng... Công an TP.HCM đã khởi tố 1.322 vụ với 1.530 bị can; đã xử lý 315 vụ cờ bạc, bắt và xử lý hành chính 1.782 người, thu giữ 4 tỉ đồng; triệt phá 55 vụ tổ chức mại dâm, xử lý 181 người có liên quan.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trung tướng Lê Đông Phong cám ơn các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành cùng Công an TP.HCM trong các lĩnh vực công tác, đặc biệt là nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa, trấn áp tội phạm, góp phần bảo vệ môi trường sống bình yên của người dân TP.HCM.

Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định Công an TP.HCM kiên quyết không để hình thành các băng nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội. Trong năm 2019, Công an TP.HCM tiếp tục triển khai kế hoạch trên mọi mặt trận để kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ… góp phần vào sự phát triển của TP.HCM.