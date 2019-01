6 ngày ra quân, 'cú đấm thép' 363 xử lý 18 vụ vi phạm pháp luật

Ngày 5.1, Công an TP.HCM cho biết sau 6 ngày triển khai, các tổ công tác 363 (được ví là "cú đấm thép" trấn áp tội phạm), Công an TP.HCM đã phát hiện, kiểm tra bàn giao xử lý 18 vụ với 40 nghi can vi phạm pháp luật.