Vì sao Công an TP.HCM tung ‘cú đấm thép’ 363?

Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn thượng tá Nguyễn Thế Lâm (ảnh), Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP, xung quanh hoạt động của lực lượng này.

Theo thượng tá Lâm, thời gian gần đây, tình hình đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Các nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, đặc biệt là xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng (cướp, cướp giật, trộm cắp) có dấu hiệu gia tăng. Một số băng nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp chuyên nghiệp gây án trong thời gian dài, trên nhiều địa bàn nhưng chậm được phát hiện, bắt giữ. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, gây mất an ninh trật tự (ANTT)... gây bức xúc dư luận. Để tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật phù hợp với diễn biến của tình hình mới, Công an TP đã bố trí thêm mô hình tuần tra kiểm soát (TTKS) hỗn hợp (gọi tắt là Tổ 363, theo số lượng cơ cấu lực lượng tuần tra kiểm soát)

Kiểm tra cả tụ điểm, cơ sở dịch vụ "nhạy cảm"

Tổ 363 được kỳ vọng là “cú đấm thép” vào tội phạm, sẽ gồm những lực lượng nào và phương thức hoạt động ra sao?

Các tổ 363 được bố trí theo hai cấp. Công an TP bao gồm lực lượng các phòng nghiệp vụ (cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động). Trước mắt biên chế thành 7 tổ, mỗi tổ 12 cán bộ chiến sĩ với tổng quân số huy động một ngày là 252 người. Cấp công an quận, huyện tùy điều kiện thực tế, các đơn vị bố trí tổ tuần tra hỗn hợp lực lượng TTKS trên những tuyến, địa bàn quận huyện.

Phương thức TTKS của các tổ 363 được yêu cầu linh hoạt gồm TTKS cơ động; TTKS cơ động kết hợp kiểm soát, chốt chặn tại một điểm trên đường giao thông; TTKS chốt chặn tại một điểm trên đường giao thông; tuần tra bộ tại khu vực.

Từng tổ 363 phải dựa vào các thông tin nghiệp vụ và căn cứ thực tế tình hình để chọn các tuyến, địa bàn trong từng ca tuần tra. Khi phát hiện vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ có thể xử lý ngay hoặc giao công an sở tại tiếp nhận, xử lý. Cán bộ chiến sĩ được lựa chọn vào tổ 363 đều có sức khỏe tốt, tinh thông nghiệp vụ, võ thuật giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt.

Nhiệm vụ và đối tượng trọng tâm mà tổ 363 hướng đến là gì, thưa thượng tá?

Nhiệm vụ của tổ 363 là TTKS trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên đường phố, nơi công cộng. Đối tượng trấn áp là tất cả các loại tội phạm; trong đó tập trung tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, ma túy... Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT thì tổ 363 đều tiến hành ngăn chặn và xử lý. Trong một số trường hợp, Giám đốc Công an TP có thể huy động tổ 363 để kiểm tra các tụ điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” trên địa bàn.

Các tổ 363 có hoạt động theo thời gian cụ thể không?

Thời gian và tuyến, địa bàn hoạt động của các tổ 363 sẽ linh hoạt, không theo quy luật để tránh bị đối tượng phát hiện đối phó. Nhưng cơ bản là tăng cường sự hiện diện của các tổ 363 để quán xuyến địa bàn. Việc duy trì hoạt động theo mô hình này có thể kéo dài nếu phát huy hiệu quả tốt. Trước mắt thực hiện từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2019, sau đó sẽ được sơ kết đánh giá hiệu quả kế hoạch và tiếp tục điều chỉnh.

Có biện pháp để tránh lạm quyền

Công an TP kỳ vọng như thế nào khi tung ra “cú đấm thép” 363?

Với việc TTKS của các tổ 363 kết hợp với lực lượng của Bộ Công an, công an quận, huyện, phường, xã, thị trấn sẽ tạo thế trận đa dạng. Công an TP cho rằng mô hình này sẽ góp phần cùng với các công tác khác sẽ có kết quả tốt nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn, tội phạm tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm, kết quả điều tra, khám phá án sẽ được tăng lên.

Còn quá sớm để đánh giá hiệu quả của các tổ 363, tuy nhiên ghi nhận qua hai ngày ra quân thực hiện thì đã có hiệu ứng răn đe tội phạm.

Trước đây, Công an TP cũng tổ chức một lực lượng tương tự tổ 363 để thực hiện các chuyên đề trấn áp tội phạm. Vậy hai lực lượng này có sự khác biệt gì và hoạt động có bị chồng chéo?

Đúng là trước đây Công an TP cũng đã bố trí lực lượng TTKS theo mô hình hỗn hợp nhưng chỉ tập trung ở một số địa bàn trọng điểm như trung tâm TP. Lực lượng này đã phát huy hiệu quả tốt, nhưng quy mô từng tổ và phạm vi địa bàn hẹp hơn. Nay các tổ 363 được biên chế đông hơn (12 người/tổ), tiến hành ở cả cấp TP và cấp quận, huyện, tạo thế trận TTKS đa dạng hơn. Trong quá trình thực hiện có sự trao đổi thông tin giữa các lực lượng, các cấp công an từ TP đến quận, huyện và tập trung thông tin về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP để nắm và điều phối, do đó sẽ hạn chế sự chồng chéo.

Với phạm vi, quy mô “quyền lực” kiểm tra lớn hơn, các tổ 363 được quán triệt như thế nào để tránh lạm quyền?

Để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả đồng thời tránh gây phản cảm, phiền hà người dân, Công an TP đã tuyển lựa cán bộ chiến sĩ có trình độ, kỹ năng và phẩm chất đạo đức tốt, trong đó phân công, phân nhiệm tổ trưởng, tổ phó và nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ. Công an TP giao chỉ huy các đơn vị quán triệt cán bộ chiến sĩ thực thi nhiệm vụ đúng quy trình công tác, pháp luật, thẩm quyền và điều lệnh công an nhân dân; luôn giữ thái độ, tác phong chuẩn mực, kiên quyết, khôn khéo với đối tượng nhưng thân ái, thiện cảm với nhân dân. Đồng thời, Công an TP cũng giao các đơn vị chức năng, thủ trưởng các đơn vị tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những biểu hiện lệch lạc của cán bộ chiến sĩ trong khi thi hành nhiệm vụ.