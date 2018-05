Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về 'hiệp sĩ đường phố'

"Trước đây, khi dự hội nghị tại tỉnh Bình Dương, tôi biết về mô hình CLB phòng chống tội phạm của tỉnh bạn. Sau đó, Công an TP.HCM (CATP) rà soát, kiểm tra lại các quy định về công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì phát hiện... chưa có quy định nào về mô hình này", thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết.

Công an ray rứt vì chưa chuẩn hóa mô hình "hiệp sĩ"

Người dân hành hiệp trượng nghĩa, nhưng khi mất mát thì...



Bất cập hiện nay là nếu các "hiệp sĩ” sử dụng công cụ hỗ trợ thì công an sẽ xử phạt. "Đây là bất cập nhưng bây giờ chưa có quy định, chưa có quy chuẩn thì biết làm sao? Không phải mọi người muốn trở thành “hiệp sĩ” là đều đủ tư cách trở thành “hiệp sĩ” được, ít ra cũng có về mặt sức khỏe, về mặt đạo đức, tư cách...", thiếu tướng Minh nói.

CATP cũng từng tổ chức các 'Tổ xe ôm tự quản' trong công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc song có chỗ nó lại trở thành nơi che giấu tội phạm. Cho nên nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta đã có mô hình 'hiệp sĩ', CLB phòng chống tội phạm đó thì phải vun đắp cho nó tồn tại. Tôi mong muốn CLB phòng chống tội phạm, nhóm 'hiệp sĩ' là mô hình chính thức ổn định lâu dài.

Theo Phó giám đốc Công an TP.HCM, hiện không chỉ có nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự mà trong mọi hoạt động của Nhà nước đều cần có sự hỗ trợ, tham gia của người dân.

"Tất nhiên không phải cái gì cũng dồn hết cho người dân, người dân không có trách nhiệm phải làm hết mọi chuyện. Nhưng như đã nói ở trên, chúng ta cần phải có quy chế, cần có sự đào tạo, thậm chỉ cần có chính sách đãi ngộ tương xứng. Khi mất mát người ta có được cái gì? Hiện nay chúng ta chưa có quy định nào trong khi đó tồn tại nhiều cái", thiếu tướng Minh đặt vấn đề.

"CATP có biết các nhóm “hiệp sĩ” ở TP.HCM nhưng không đầy đủ bởi vì như tôi đã nói do thiếu quy chế, họ không đăng ký và không có xét duyệt gì cả. Nhóm “hiệp sĩ” này rất biến động. Tôi không phụ trách công tác phong trào nên không nắm kỹ số liệu nhưng biết công an các phường, cơ quan CSĐT tiếp nhận nhiều đối tượng do các nhóm “hiệp sĩ” bắt giữ giao", thiếu tướng Minh cho biết.