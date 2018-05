Thiếu tướng Phan Anh Minh: Phải quyết làm rõ chuyện đau thương này

tin liên quan Nhóm ‘hiệp sĩ đường phố’ bị tấn công, 2 người tử vong, 3 người bị thương

Sáng 15.5, Công an TP.HCM đã tổ chức cuộc họp để báo cáo ban đầu các thông tin liên quan đến vụ nhóm "hiệp sĩ đường phố" bị truy sát khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương xảy ra tối 13.5.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã động viên, khen thưởng các chiến sĩ công an trực tiếp bắt được hai nghi can liên quan đến vụ tấn công nhóm "hiệp sĩ đường phố". Ông Liêm cũng đề nghị các cơ quan tố tụng điều tra, sớm đem vụ án ra xét xử theo quy định pháp luật.

Cũng tại cuộc họp, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM. Ông Minh cho biết đối với số tiền mà UBND TP.HCM khen thưởng cho các cá nhân trực tiếp bắt 2 nghi can, Công an TP.HCM sẽ chuyển cho người thân của 2 hiệp sĩ tử vong.

"Đây là chuyện đau thương, lan tỏa đến lực lượng CAND nên phải kiên quyết đấu tranh, làm rõ", thiếu tướng Minh nói.