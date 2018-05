Bắt giám đốc công ty cung cấp tro làm thực phẩm chức năng giả

Công an TP.Hải Phòng khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.



