Bắt giám đốc một ban thuộc Sở Xây dựng Hà Nội nâng khống giá cây xanh

Tối 27.9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội ; Bùi Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội; Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh và Hoàng Thị Kim Loan, Phó giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh.