Bắt giam hàng loạt lãnh đạo Bình Dương vụ bán rẻ 43 ha 'đất vàng' cho tư nhân

Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3/2), ngày 30.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can.

Các bị can gồm: Trần Xuân Lâm, nguyên Trưởng phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; Võ Văn Lượng, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Phạm Văn Cành, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương; Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, và Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương.

Các bị can cùng bị khởi tố để điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nhiều bị can có liên quan, trong đó có ông Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương; ông Võ Thanh Bình, nguyên Cục phó và ông Nguyễn Thái Thanh, Phó trưởng phòng của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, cùng nhiều bị can khác để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí theo điều 219 bộ luật Hình sự.

Như Thanh Niên đã thông tin, hành vi của các bị can nêu trên có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với với khu "đất vàng" rộng 43 ha nằm phần lớn trên mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một).

Khu đất này có nguồn gốc tài sản nhà nước, được giao cho Tổng công ty 3/2 quản lý, nhưng sau đó trong quá trình cổ phần hóa đã được chuyển sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân

Năm 2010, Tổng công ty 3/2 góp vốn với Công ty CP bất động sản Âu Lạc thành lập Công ty TNHH đầu tư, xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú). Năm 2017, Tổng công ty 3/2 xin thoái vốn khỏi Công ty Tân Phú.

Tháng 4.2020, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Bộ Công an tiếp tục điều tra cho đến nay.