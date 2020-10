Bắt giam Hoàng Mạnh Cường, Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia vì bán dự án 'ma'

Chiều 26.10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Đội 8, PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ Q.9, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia, trụ sở tại P.Long Trường, Q.9) vì bán nhiều dự án ma cho hàng loạt khách hàng.

Theo đó, Hoàng Mạnh Cường bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi “vẽ” ra nhiều dự án, tự phân lô rao bán, ký hợp đồng đặt cọc bán cho hàng loạt khách hàng, với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Bị can Hoàng Mạnh Cường bị bắt

PC03 hiện đang mở rộng điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia).

Trước đó, cuối tháng 5.2020, Báo Thanh Niên từng phản ánh Công ty Phát An Gia do ông Hoàng Mạnh Cường bị hàng chục khách hàng tố cáo “vẽ” ra dự án, tự phân lô rao bán

5 dự án gồm: dự án khu dân cư Central House Đường 4; dự án khu dân cư Đường 8; dự án khu dân cư Trường Lưu; khu dân cư Long Phước (272 Trường Lưu) và dự án khu dân cư Võ Văn Hát.

Hoàng Mạnh Cường đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để ký kết hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng đặt cọc khu dân cư chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt của khách hàng với số tiền hơn 97 tỉ đồng.