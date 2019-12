Bắt giam nghi can hiếp dâm bé gái chăn dê

Sáng 24.12, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hạnh (44 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi