Bắt giam bị can hiếp dâm bé gái hàng xóm 8 tuổi

Sáng 5.12, thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng công an H.Núi Thành (Quảng Nam), cho biết Công an H.Núi Thành đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Vinh (41 tuổi, ở TT.Núi Thành, H.Núi Thành) để điều tra về hành vi “ hiếp dâm người dưới 16 tuổi ”.