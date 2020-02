Bắt giam người cha đánh con hơn 4 tháng tuổi dã man

Ngày 11.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Châu Minh Tiến (24 tuổi - người cha đánh con hơn 4 tháng tuổi dã man) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị can này được xác định đánh bé C.M.Kh (4 tháng tuổi, con ruột của Tiến) đa chấn thương với tỷ lệ thương tích 37%.

Theo điều tra từ công an, ngày 5.2, Công an Q.9 tiếp nhận thông tin có vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại P.Long Phước, nên vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo đó, lúc 0 giờ ngày 4.2, ông Châu Minh Hiếu ngụ đường Cầu Đình (P.Phước Long, Q.9), đang ngủ tại nhà thì Châu Minh Tiến (24 tuổi, con ruột ông Hiếu) bế bé Kh. gọi cửa nhà ông Hiếu nói cháu Kh. bị té đề nghị ông cùng đưa bé đi cấp cứu.

Ông Hiếu và Tiến đưa bé Kh. đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Qua sơ cứu, các bác sĩ xác định, cháu Kh. bị đa chấn thương, gãy xương đùi, chấn thương đầu.

Giận vợ, trút giận lên con thơ

Sau đó, Công an Q.9 làm việc với Tiến. Tiến khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 3.2, Tiến đang ở nhà thì bà Lê Thị Lệ (bà ngoại vợ của Tiến) mang bé Kh. (con của Tiến và chị Nguyễn Hồng Tím) qua giao cho Tiến.

Do chị Tím gửi bé Kh. cho bà Lệ nhưng không quay lại đón cháu, nên bé khóc và được bà Lệ mang bé đưa cho Tiến giữ.

Sau khi nhận con, Tiến đưa bé vào phòng, và để cháu bé uống sữa, nằm ngủ trên võng.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cháu bé thức dậy khóc, Tiến tiếp tục cho bé uống sữa, nhưng cháu bé vẫn khóc. Tiến ngồi dậy dùng tay tát mạnh vào má của cháu bé. Sau khi tát, thấy bé vẫn không thôi khóc, Tiến tiếp tục dùng tay đánh mạnh vào mông bé thêm 1 cái tuy nhiên bé vẫn khóc. Trong cơn giận dữ, Tiến dùng tay đưa võng thật mạnh, và bất ngờ giật ngược lại, dẫn đến cháu té mạnh xuống đất, bị ngất, khó thở . Lúc này, Tiến bế cháu bé dậy và đưa tới nhà ông Hiếu để đi cấp cứu.

Qua trưng cầu giám định thương tích đối với cháu Kh., kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y TP.HCM, đã xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên với bé Kh. là 37%. Chính vì thế, Công an Q.9 đã tiến hành các bước điều tra, và nhận thấy lời khai của Tiến phù hợp với những thương tích của cháu bé; xác định đây là vụ cố ý gây thương tích. Nguyên nhân là do con khóc nhiều, không có vợ ở nhà để trông con, Tiến đã giận giữ có hành vi trực tiếp, gián tiếp gây nên những thương tích cho cháu Kh. với tỷ lệ 37%.

Tiến và chị Tím sống nhau như vợ chồng; có 2 con và không đăng ký kết hôn.

Hiện Công an Q.9 mở rộng điều tra vụ án người cha đánh con dã man này.