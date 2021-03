Bắt giữ 2 nghi can vận chuyển ma túy bằng taxi xuống Bà Rịa - Vũng Tàu bán

Ngày 10.3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra vụ mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Đức (32 tuổi, quê TP.Thủ Đức, TP.HCM) và Nguyễn Thành Nam (37 tuổi, sống lang thang) thực hiện.

Nam bị bắt giữ Ảnh: Nguyễn Long

Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 9.3, Đức và Nam thuê taxi đi từ TP.HCM xuống ngã 3 Quốc lộ 51 - Trương Tấn Bửu (thuộc ấp Núi Dinh, P.Kim Dinh, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) để đợi người từ TP.Vũng Tàu lên giao ma túy thì bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an P.Kim Dinh bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 0,5 kg ma túy đá, 180 viên thuốc lắc, 100 gr hàng khay (tổng cộng là 700 gr).

Số ma túy đá, hàng khay, thuốc lắc được thu giữ Ảnh: Nguyễn Long

Một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết Đức từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vừa mãn hạn tù năm 2016. Nam cũng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội giết người vào năm 2016. “Hai nghi can này thường xuyên đi từ TP.HCM xuống địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giao ma túy cho các đối tượng buôn bán lẻ và sử dụng. Chúng tôi đã theo dõi 2 nghi can này từ lâu. Cả hai thường đi bằng taxi, có lúc đi giao hàng bằng xe máy”, cán bộ này cho hay.