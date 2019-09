Bắt giữ 2 nghi phạm tàng trữ ma túy và nhiều hung khí nguy hiểm

Chiều 16.9, tin từ Công an H.Đức Hòa ( Long An ) cho biết vừa bắt giữ 2 nghi phạm tàng trữ ma túy, có súng và mã tấu nguy hiểm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng Công an H.Đức Hòa phối hợp Công an xã Mỹ Hạnh Nam bất ngờ kiểm tra căn nhà ở ấp Mới, xã Mỹ Hạnh Nam, do ông H.T.Đ. (ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12. TP.HCM) là chủ sở hữu.

Tại đây, công an phát hiện Hoàng Anh Tuấn (47 tuổi, ngụ P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Quang Dũng (36 tuổi, ngụ Thanh Hóa) đang cất giữ 2 túi ni lông hàn kín, 10 ống hút nhựa chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy; 2 xe máy, 2 bộ sử dụng ma túy, 20 viên bi bằng kim loại, 4 mã tấu, 2 bình xịt hơi cay , 1 súng bút bắn đạn bi, 2 cây côn loại 3 khúc cùng nhiều dụng cụ cắt khóa cửa.

Công an thu giữ hung khí nguy hiểm Ảnh: Khôi Nguyên