Bắt giữ 22 con bạc đang say sưa lắc tài xỉu trong đêm

Sáng 12.5, Công an H.Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một tụ điểm lắc tài xỉu ăn tiền tại xã Hòa Bình.

Qua thông tin của người dân cung cấp, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 11.5, lực lượng Công an H.Chợ Mới đã bao vây tụ điểm lắc tài xỉu ăn tiền tại khu vực ấp An Lương, xã Hòa Bình. Do đang say sưa sát phạt, cộng với đêm tối nên khi bị công an vây bắt, nhiều con bạc không kịp thoát thân . Có 22 người đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.