'Phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông': Vừa bắt giữ 4 người liên quan

Những người bị bắt giữ gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Lê Phú Hạnh (ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) và một người chưa rõ danh tính. Cả bốn người này được cho là liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông để phi tang xác gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Cả 4 người bị công an chặn và bắt giữ khi đi trên chiếc xe 7 chỗ hiệu Ford Everrest (màu ghi vàng đen xám) BS 51A - 781.30 đến 1 khách sạn nằm trong khu dân cư Phú Thịnh (P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một).

Những người bị bắt giữ sau đó được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để lấy lời khai.

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG Người dân từng ngày mong ngóng vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông được làm sáng tỏ

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản gửi Bộ Công an và công an các tỉnh, thành trong cả nước đề nghị hỗ trợ truy tìm tung tích của Phạm Thị Thiên Hà và Trịnh Thị Hồng Hoa, Lê Phú Hạnh để làm sáng tỏ vụ án.

Theo bản thông báo này, Công an Bình Dương cũng đề nghị lực lượng CSGT, Hình sự, Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an các tỉnh, thành hỗ trợ truy tìm chiếc xe 7 chỗ hiệu Ford Everrest (màu ghi vàng đen xám) BS 51A - 781.30.

Căn nhà xảy ra án mạng rúng động, vừa được bán 1,6 tỉ đồng

Như Thanh Niên đã thông tin, căn nhà phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông và keo trong thùng nhựa ở ấp 5 (xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng, Bình Dương) do ông Nguyễn Minh Vương (ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) làm chủ. Ông Vương vừa bán lại căn cho ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng) với giá 1,6 tỉ đồng và thoả thuận chiều 15.5 giao nhà.

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG Vụ án đang hé lộ nhiều manh mối quan trọng

Chiều 15.5, ông Huân đến nhận nhà thì phát hiện 1 bồn nhựa bên trong đổ đầy bê tông; sau đó đập bể khối bê tông thì phát hiện thi thể người ở bên trong, và 1 thùng phuy nhựa bên trong cũng chứa 1 thi thể bị đổ keo và quấn nhiều lớp băng keo bên trong,.

Theo thông tin từ ông Vương (chủ nhà) cho biết, trước đó có người phụ nữ tên Thanh, thường mặc áo của tu sĩ, đã từng đi xe ô tô 7 chỗ màu xám đen đến hỏi thuê nhà và trả triền thuê nhà 3 tháng 1 lần. Từ lời khai của ông Vương, cơ quan công an lập tức trích xuất camera ở khu vực lân cận nhà ông Vương và quanh ngôi nhà để nhận diện.

Qua đó, công an cũng đã xác định được tên tuổi, nơi đăng ký thường trú của những người phụ nữ liên quan đến vụ án.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết sẽ sớm tổ chức cuộc họp thông tin cho báo chí về việc bắt giữ những người liên quan vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông gây rúng động dư luận.

Một ngày trước, cơ quan công an từng đưa ra nhận định...