Bắt giữ hai nghi can 'cướp giật không thành, đâm nạn nhân'

Sáng 26.7, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã bắt được hai nghi can cướp giật tài sản, đâm nạn nhân bị thương sau khi cướp bất thành tại vòng xoay Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình) vào khuya 25.7.

Hai nghi can cướp giật được xác định là Trần Tấn Tài (32 tuổi, ngụ H.Củ Chi) và Mạc Thanh Hải (27 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, cùng TP.HCM).

Trần Tấn Tài tại cơ quan công an Ảnh: Công Nguyên

Theo thông tin ban đầu, khuya 25.7, một người đàn ông điều khiển xe SH chở một cô gái, khi đến vòng xoay Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình) thì bị hai người đi xe máy áp sát, giật điện thoại mà người đàn ông đang cầm trên tay, tuy nhiên vụ giật điện thoại không thành.

Sau khi giật hụt điện thoại, người ngồi sau xe máy đã rút dao đâm 1 nhá t vào lưng người đàn ông đi xe SH. Nạn nhân bị thương ở lưng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hải bị bắt giữ Ảnh: Công Nguyên

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân phối hợp công an vây bắt được hai nghi can cướp giật. Bước đầu, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo công an, đây là hai tên cướp manh động, nguy hiểm. Hiện Công an Q.Tân Bình đang mở rộng điều tra vụ việc.