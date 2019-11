Bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển pháo lậu

Khoảng 2 giờ sáng 18.11, tại xã Nam Hóa, H.Tuyên Hóa (Quảng Bình), lực lượng công an huyện phát hiện và bắt giữ Đoàn Thanh Hải (27 tuổi, ở xã Phong Hóa) điều khiển xe máy BS 73D1 - 188.87 chở 26 hộp pháo với tổng cộng gần 500 viên dạng hình cầu tròn.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, cũng tại xã Nam Hóa, công an huyện bắt quả tang Trần Giang Nam (40 tuổi, ở xã Phong Hóa, H.Tuyên Hóa) điều khiển xe máy BS 73D1 - 7158 chở 20 hộp pháo. Cùng ngày, Công an H.Quảng Ninh phát hiện Lê Minh Khoa (46 tuổi, ở xã Gia Ninh) vận chuyển 24 hộp pháo (nặng 32 kg) để giao cho Lê Mạnh Tùng (29 tuổi, ở xã Hiền Ninh); khám xét nơi ở, cơ quan công an còn thu giữ 69 kg pháo các loại tại nhà của Khoa, Tùng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo tại địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp.