Bắt 2 nghi phạm vận chuyển, buôn bán gần 90 kg pháo nổ

Ngày 17.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tối 16.1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) phát hiện, bắt quả tang Bùi Đình Trung (38 tuổi, ngụ tại xã Hà Long, huyện Hà Trung) đang vận chuyển pháo trái phép đi tiêu thụ.

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 18 hộp pháo nổ (dạng pháo dàn) với tổng trọng lượng 27 kg do nước ngoài sản xuất. Sau khi bị bắt giữ, Trung khai vừa mua toàn bộ số pháo trên của Lê Minh Toàn (ngụ tại xã Hà Long, huyện Hà Trung) và đang vận chuyển đi tiêu thụ.

Từ lời khai của Trung, ngay trong đêm, lực lượng công an tiến hành khám xét nơi ở của Toàn và phát hiện, thu giữ 46 hộp pháo dàn với tổng trọng lượng 59,8 kg đang được cất giấu trong nhà.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận đã ra Lạng Sơn mua gần 100 kg pháo và đưa về bán trong dịp Tết Nguyên đán 2019 để kiếm lời.

Được biết, Toàn là nghi phạm đã có nhiều tiền án, tiền sự. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hà Trung điều tra, làm rõ.