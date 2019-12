Bắt giữ nam sinh viên buôn bán, vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 23.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an huyện Tương Dương và lực lượng biên phòng Nghệ An phá thành công đường dây buôn ma túy từ Lào về Việt Nam . Bước đầu, lực lượng phối hợp đã bắt giữ một nam sinh viên - là mắt xích quan trọng của đường dây này.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào tháng 10 vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam, nên xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian theo dõi, đêm 21.12, lực lượng phối hợp mai phục ở một khu rừng thuộc xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) để phá án. Tại đây, tổ mai phục phát hiện Mùa Bá Xềnh (20 tuổi, ngụ xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Phát hiện bị vây bắt, Mùa Bá Xềnh quyết liệt chống trả lực lượng cảnh sát, biên phòng để tẩu thoát nhưng đã bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Khám xét ba lô Xềnh mang theo, lực lượng đánh án thu giữ được hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).