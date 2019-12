Chặt đứt đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 446 bánh heroin

Ngày 5.12, Cục CSĐT tội phạm ma túy (C04), Bộ Công an cho biết các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM và Cục Điều tra chống buôn lậu , Tổng cục Hải quan vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do một số nghi can người Đài Loan cầm đầu.

Đồng loạt khám xét 5 địa điểm cất giấu ma túy là chỗ ở, kho chứa hàng, xưởng sản xuất băng keo tại H.Bình Chánh (TP.HCM), lực lượng chức năng thu giữ 446 bánh heroin chờ xuất đi nước ngoài

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ước tính trị giá 446 bánh heroin này là hơn 6 triệu USD.

Đồng bọn bị bắt, cử người từ Đài Loan qua tiếp tục điều hành

Theo cơ quan công an, số ma túy này liên quan đến vụ mua bán, vận chuyển 895 bánh heroin bằng xe tải do Công an TP.HCM bắt giữ hồi cuối tháng 3.2019.

Cụ thể, khi Công an TP.HCM bắt giữ gần 895 bánh heroin do Trần Vĩ và các nghi can khác cầm đầu, một số nghi can người Đài Loan ở Campuchia đã chỉ đạo hai người khác cùng quốc tịch Đài Loan là Yang Po Hung (A Hùng) và Yang Kai Chen (A Chen), từ Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam đến TP.HCM để tiếp tục kích hoạt việc vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Ma túy đưa vào Việt Nam qua đường bộ, sau đó giấu trong các loại hàng hóa như băng keo nhựa, phế thải, hạt nhựa... đóng container vận chuyển bằng đường biển đến Đài Loan. A Hùng và A Chen lợi dụng một số người Việt Nam đứng tên thuê 5 địa điểm ở H.Bình Chánh làm chỗ ở, xưởng sản xuất băng keo nhựa, xuất nhập khẩu hạt nhựa và kho chứa hàng hóa để ngụy trang hoạt động cất giấu, vận chuyển ma túy.

Từ nguồn tin báo tội phạm, cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện nhóm nghi can người Đài Loan điều hành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, nên xác lập chuyên án khám phá. Qua quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định đang có một lượng ma túy lớn tập kết tại khu vực ngoại thành TP.HCM chờ xuất đi Đài Loan.

Ngay lập tức, Ban chuyên án phân công 9 tổ công tác giám sát 24/24 tại các điểm nghi cất giấu ma túy; đồng thời triệu tập, làm việc với 12 người có liên quan trong đường dây này.

6 bao tải đầy heroin

Căn cứ các tài liệu thu thập trong quá trình đấu tranh chuyên án, tài liệu do Cảnh sát Đài Loan cung cấp và các thông tin, tài liệu thu được từ lời khai của những nghi can, Ban chuyên án quyết định phá án vào ngày 3.11.

Hai nghi can Hà Tấn Ban và Trần Văn Đực tại Cơ quan công an Ảnh: Ngọc Lê

Trong ngày, 3 tổ công tác đồng loạt khám xét tại 5 điểm nghi vấn cất giấu ma túy ở H.Bình Chánh. Trong đó, khám xét tại kho số A5/147E đường Láng Le Bàu Cò, ấp 1, xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh, ban chuyên án thu giữ được 446 bánh heroin. Số ma túy này cất giấu trong 6 bao tải, một số để lẫn trong nhiều bao tải chứa hạt nhựa để ngụy trang.

Ngoài ra, khám xét 4 địa điểm khác trên địa bàn H.Bình Chánh, Ban chuyên án thu giữ 1 máy hút chân không và 1 xe máy. Cũng trong ngày 3.11, C04 ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Hà Tấn Ban (39 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) và Trần Văn Đực (40 tuổi, ngụ xã Ninh Hòa, H.Hồng Dân, Bạc Liêu).

Liên quan tới đường dây ma túy xuyên quốc gia này, ngày 18.10, Cảnh sát Đài Loan đã bắt một container chứa hạt nhựa được vận chuyển từ TP.HCM, thu giữ 56 bánh heroin giấu trong 11 bao tải chứa hạt nhựa. Cảnh sát Đài Loan cũng đã bắt giữ A Hùng và A Chen. Đến thời điểm này, Việt Nam và Đài Loan đã bắt 3 người Đài Loan; truy nã 1 người Đài Loan khác; thu 1.397 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.