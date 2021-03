Bắt giữ nghi can cầm đầu nhóm người 'hành hạ, chôn sống' nam thanh niên

Sáng 30.3, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Dương (ngụ TP.Vinh), nghi can cầm đầu trong vụ nam thanh niên bị “hành hạ, chôn sống” khiến dư luận phẫn nộ.

Dương bị bắt vào tối 29.3, khi đang lẩn trốn ở Hà Nội. Nghi can này hành nghề cầm đồ ở TP Vinh.

Theo Công an TP.Vinh, sau khi tạm giữ 13 nghi can để điều tra vụ việc này, công an xác định Dương là nghi phạm cầm đầu nên truy bắt. Sau khi biết công an truy tìm, Dương bỏ trốn ra Hà Nội.

Các nghi can bị tạm giữ ẢNH C.AN

Như Thanh Niên đã thông tin, nạn nhân trong vụ việc này là N.Q.V (17 tuổi, ngụ H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định V. mượn xe máy của một thanh niên ngụ TP.Vinh sau đó cầm cố để lấy tiền. Sau đó, một nhóm thanh niên ở Nghệ An đến nhà V. để đòi lại xe thì được bố của V. nhờ nhóm người này “dạy dỗ” con mình.

Nhóm thanh niên này đã đưa V. ra bờ sông Lam, đào hố, trói V. lại, bắt quỳ xuống rồi đánh V. và buộc V. nằm xuống hố để “chôn sống”.