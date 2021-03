Tạm giữ 13 nghi can vụ ‘clip hành hạ, chôn sống 1 thanh niên’

Chiều 27.3, nguồn tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 nghi can để điều tra vụ “ clip hành hạ, chôn sống nam thanh niên ”. Cơ quan điều tra đang xem xét để xử lý hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Nạn nhân trong vụ việc là N.Q.V. (17 tuổi, ngụ thị trấn Xuân An, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Xôn xao vì video clip “hành hạ, chôn sống nam thanh niên” ở Nghệ An

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 27.3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hạ, chôn sống như thời trung cổ.

Hình ảnh từ video này là bãi đất ven sông Lam, thuộc xã Xuân Giang (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Nam thanh niên này bị một nhóm thanh niên khác lột quần áo, bị trói 2 tay ra phía sau. Nạn nhân bị bắt quỳ dưới đất và bị dùng dép đánh vào mặt.

V. bị bắt quỳ, bị đánh vào mặt ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nạn nhân sau đó bị nhóm người này đưa xuống một cái hố đào sẵn. Tại đây, nam thanh niên này bị trói 2 tay ra phía sau, 1 thanh niên khác cầm sợi dây, dùng chân đạp vào người bắt nằm xuống hố.

Nam thanh niên này sau đó ngồi dậy van xin, nhưng không được buông tha. Nạn nhân sau đó bị trùm đầu bằng 1 cái bao chuẩn bị sẵn, rồi bắt nằm xuống hố, lấp cát để chôn sống.

Các nghi can liên quan bị triệu tập ẢNH C.A

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết qua lời khai ban đầu của nhóm người này, V. đã từng thuê xe máy của 1 người trong nhóm rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Do bất lực với con trai, nên bố mẹ V. có nhờ 1 người trong nhóm này răn đe con trai mình.