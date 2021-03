Nhóm người trong clip 'hành hạ, chôn sống nam thanh niên' khai gì?

Chiều 27.3, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đang lấy lời khai 13 người để điều tra vụ “ clip hành hạ, chôn sống nam thanh niên ".

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết sáng nay, 27.3, sau khi nhận được thông tin clip được chia sẻ trên mạng xã hội , lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an TP.Vinh và Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh sự việc.