Bắt giữ nghi can dùng xe cẩu vận chuyển pháo lậu qua tỉnh Bình Phước

Ngày 7.1, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước đã lập biên bản, bàn giao nghi can Lý Mách Bình (23 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, Bình Phước) cùng toàn bộ tang vật là 55 kg pháo lậu cho Công an huyện Bù Gia Mập để tiếp tục điều tra, làm rõ việc vận chuyển pháo lậu trái phép