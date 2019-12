Bình Phước bắt 3 nghi can vận chuyển pháo lậu

Ngày 27.12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước bàn giao 3 nghi can Hồ Đức Chung (29 tuổi, ngụ TX.Phước Long, Bình Phước), Nguyễn Bá Cảnh (24 tuổi) và Lê Thế Nam (18 tuổi, cùng ngụ H.Bù Gia Mập) cho Công an H.Bù Gia Mập để tiếp tục điều tra, làm rõ việc vận chuyển pháo lậu