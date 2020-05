Bắt giữ nghi phạm trang bị súng, vận chuyển 21 kg ma túy qua biên giới ​

Sáng 26.5, đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An , cho biết lực lượng phòng chống ma túy biên phòng phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp và Cảnh sát hình sự tỉnh Long An vừa bắt giữ một nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.