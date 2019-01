Bắt giữ nhiều nghi phạm cho vay nặng lãi

Ngày 5.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Trung Tính (38 tuổi, ngụ xã Nghi Đức, TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Điều tra ban đầu, công an xác định Tính là nghi phạm cầm đầu một nhóm chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn TP.Vinh. Nhóm của Tính hành nghề từ năm 2015 đến nay với lãi suất vay từ 5.000 - 10.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Khám xét tại nhà riêng của Tính, công an thu giữ 14 giấy vay tiền, 2 quyển sổ ghi chép các hoạt động cho vay nặng lãi. Bước đầu công an xác định nhóm này đã cho khoảng 50 người vay với số tiền gần 8 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Cùng ngày 5.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Phong (37 tuổi) và Nguyễn Hoàng Duy (31 tuổi, cùng ngụ Hải Dương) để điều tra về các hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Từ ngày 6 - 25.12.2018, chị Đ.T.T.H (31 tuổi, ngụ H.Dầu Tiếng) vay tổng cộng 10 triệu đồng của Phong và Duy trả góp trong 25 ngày, mỗi ngày 500.000 đồng và phải trả thêm 500.000 đồng “phí xăng xe đi lại thu nợ”. Ngày 2.1.2019, từ đơn trình báo của chị H., Công an H.Dầu Tiếng đã vào cuộc, bắt giữ Phong và Duy để điều tra.

Cơ quan công an xác định, Phong và Duy đã cho vay với lãi cao gấp 17 lần lãi suất trần của ngân hàng. Ngoài ra, công an cũng xác định Phong và Duy đã cho 32 người ở H.Dầu Tiếng và TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) vay tiền với lãi suất “cắt cổ”.

Tính riêng trong tháng 12.2018, đã có 20 người vay số tiền trên 1 tỉ đồng và Phong, Duy đã thu lãi hơn 200 triệu đồng.