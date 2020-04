Bắt giữ nhóm người tụ tập đánh bạc khi đang cách ly xã hội

Theo đó, vào chiều 4.4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TP.Bến Tre bao vây bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre.