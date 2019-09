Bắt giữ vụ vận chuyển 30.000 viên ma túy trên tàu hỏa

Chiều 21.9, đại tá Phạm Văn Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã phối hợp Công an TP.Huế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phá thành công chuyên án 919M, bắt giữ hai nghi phạm đi trên tàu hỏa vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp