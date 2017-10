Ngày 19.10, Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Đỗ Thái Vũ (37 tuổi, Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk) và Nguyễn Quốc Minh (32 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; Giám đốc Phòng giao dịch Ea Kar thuộc Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk).

Vũ và Minh bị bắt để điều tra hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trong thời gian cả hai làm việc tại Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) chi nhánh Tân An (trụ sở cũ đường Ngô Quyền, TP.Buôn Ma Thuột).

Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh Đắk Lắk vào tháng 4.2014, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank chi nhánh Tân An.

Thông tin ban đầu cho biết, cơ quan chức năng phát hiện tại Agribank chi nhánh Tân An có 7 hồ sơ vay vốn từ năm 2011 - 2012 với tổng số tiền 10,5 tỉ đồng nhưng đến thời điểm năm 2014 không trả nợ. Qua xác minh, 3 khách hàng xác nhận chữ ký trên hồ sơ vay vốn là của chính họ, nhưng họ không được nhận tiền vay và hoàn toàn không biết số tiền vay trên hợp đồng tín dụng. 4 khách hàng có địa chỉ trên hồ sơ, nhưng thực tế không ở nơi cư trú.

Trong những hồ sơ vay vốn trên, tài sản thế chấp có giá trị chỉ trên dưới 100 triệu đồng nhưng được Agribank chi nhánh Tân An định giá từ 2 - 3 tỉ đồng để cho vay đồng loạt 1,5 tỉ đồng mỗi hồ sơ. Các hồ sơ này đều do Nguyễn Quốc Minh (cán bộ tín dụng) lập, giao tiền và Đỗ Thái Vũ (quyền giám đốc và giám đốc Agribank chi nhánh Tân An trong những năm 2011 - 2012) ký duyệt cho vay không thông qua trưởng phòng tín dụng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hàng chục bộ hồ sơ khác bị kê khống giá trị tài sản thế chấp để cho vay tổng cộng hàng trăm tỉ đồng.

Sau thời gian làm việc tại Agribank chi nhánh Tân An, cuối năm 2012, Vũ và Minh chuyển công tác về Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk.

