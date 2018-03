Bắt hai nghi can dùng vỏ lãi đi từ Cần Giờ qua Bà Rịa trộm ngư cụ

Ngày 27.3, Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ thuộc Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao hai nghi can Đặng Văn Minh (46 tuổi) và Lương Tấn Dũng (39 tuổi, cùng ngụ H.Cần Giờ, TP.HCM) cho lực lượng biên phòng và Công an TP.Bà Rịa để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai nghi can này dùng vỏ lãi đi từ H.Cần Giờ đến khu vực sông Dinh (TP.Bà Rịa) trộm cắp 210 rập đánh bắt hải sản của người dân.



Ảnh: Nguyễn Long Vỏ lãi mà Dũng và Minh dùng để đi trộm rập của người dân

Ông Hoàng Sơn Dũng (ngụ TP.Bà Rịa) cho biết lúc 3 giờ ngày 27.3, ông ra bờ sông Dinh thì phát hiện ghe cùng hơn 70 rập bị lấy trộm nên gọi cho người cháu đang đánh bắt hải sản trên sông tìm kiếm.

Sau đó, nhiều người dân ở khu vực sông Dinh cũng phát hiện bị mất ghe và rập nên tổ chức tìm kiếm. Lúc này, một số người dân đang đánh bắt hải sản phát Minh và Dũng đang trộm cắp rập nên tổ chức truy bắt. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng CSGT của Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ dùng hai ca nô xuất chạy ra sông chặn đường tẩu thoát của Minh và Dũng, bắt giữ 2 nghi can cùng tang vật là 210 cái rập.

Ảnh: Nguyễn Long Người dân đến Trạm cảnh sát đường thủy Phú Mỹ nhận lại ngư cụ

Dũng cho biết trong một lần đi TP.Vũng Tàu, khi qua sông Dinh phát hiện có nhiều rập của ngư dân bỏ trên ghe nên khoảng 16 giờ 30 ngày 26.3, Dũng rủ Minh đi vỏ lãi từ H.Cần Giờ đến sông Dinh trộm tài sản. Đến 22 giờ cùng ngày, cả hai phát hiện rập của dân bỏ trên ghe cá nên chạy đết cắt dây neo của ghe rồi kéo đi đế chỗ vắng lấy rập.



Khi cả hai trộm được 210 cái rập trên 3 ghe thì bị người dân phát hiện truy đuổi. Ngoài lấy rập, Minh và Dũng còn lấy các mái chèo trên ghe.