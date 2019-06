Bắt hàng chục người Trung Quốc thuê chung cư để tổ chức đánh bạc qua internet

Sáng 7.6, thông tin từ Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, chiều tối 6.6 đơn vị này đã bàn giao 21 đối tượng người Trung Quốc cho Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) để điều tra về hành vi có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc qua mạng internet.