Bắt Hằng 'Liên Xô', nữ quái điều khiển con nuôi buôn bán ma túy ở Hải Phòng

Ngày 9.8, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy thuộc đơn vị này vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy do Vũ Thị Thu Hằng (biệt danh Hằng “Liên Xô”, 53 tuổi, ngụ 83/90 đường Trung Lực, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) cầm đầu.

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 5.8, tại khu vực Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy cũng đã bắt quả tang Bùi Đức Huấn (31 tuổi, ngụ số 3/297 Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) đang tàng trữ ma túy đá.

Tiếp tục đấu tranh, đến 17 giờ 6.8, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Thị Hằng và phát hiện 218 g tinh thể màu trắng, 30,652 g viên nén (Hằng khai đây là ma túy), 1 khẩu súng và 5 viên đạn.

Theo cơ quan công an, Hằng “Liên Xô” điều hành một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy nhưng không tự tay hành động mà thường nhận những thanh niên trẻ làm con nuôi rồi chu cấp tiền sinh hoạt, ma túy để chơi.

Khi có được tình cảm cũng như sự lệ thuộc vào ma túy của con nuôi, Hằng dụ dỗ họ tham gia vận chuyển, buôn bán ma túy cho mình.

Cơ quan công an đã nhiều lần lên kế hoạch bắt Hằng nhưng đến bây giờ mới thực hiện được, do các thủ đoạn tinh vi để lẩn tránh pháp luật của đối tượng này.