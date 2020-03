Bắt kẻ giả nhân viên y tế lừa tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19

Ngày 15.3, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét tại nhà nghi phạm Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, ở xã Phước Hiệp, H.Tuy Phước, Bình Định) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Công an TP.Quy Nhơn cũng kêu gọi ai là bị hại của bà Sương đến công an TP khai báo để phục vụ công tác điều tra.